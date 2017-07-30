Оппозиция: власти хотят продлить голосование в Венесуэле из-за низкой явки

МЕХИКО, 30 июл – РИА Новости. Один из лидеров венесуэльской оппозиции губернатор штата Миранда Энрике Каприлес заявил, что власти намерены продлить время голосования на выборах в национальное учредительное собрание из-за низкой явки избирателей.

Оппозиция не признает эти выборы, считая их нарушением конституции, и призывала сторонников не участвовать в них.

"Тибисай Лусена (глава национального избирательного совета), так как нет людей в центрах для голосования по всей стране по состоянию на 14.15 (21.15 мск), уже готовится продлить (время работы участков)", — написал Каприлес в своем микроблоге в Twitter.

Tibisay Lucena como no hay gente en centros en todo el país 2:15 pm ya se está preparando para prorrogar!Dejarán vtv en el Poliedro! — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 30 июля 2017 г.

​По данным Каприлеса, на 13.00 (20.00 мск) в Миранде проголосовали всего 8% избирателей. Всего в стране насчитывается более 19,4 миллиона человек, имеющих право голоса.

Власти Венесуэлы в свою очередь заявили о высокой явке избирателей. По словам вице-президента Тарека Эль-Аиссами, народ массово вышел, чтобы исполнить свое право на выборы собрания.

По последним данным портала Nacional, общее число погибших в протестных акциях в стране за сутки достигло 11 человек: пятеро погибли в штате Мерида, трое – в Тачире, двое — в Сукре, один — в Ларе.

Выборы в учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны, были объявлены по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция считает это нарушением конституции, так как, по ее мнению, для созыва выборов должен был быть объявлен референдум.