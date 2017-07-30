Протесты в Венесуэле в день голосования привели к новым жертвам

Мужчина с щитом Больше никаких смертей во время простестов в Каракасе, Венесуэла. 30 июля 2017

Мужчина с щитом Больше никаких смертей во время простестов в Каракасе, Венесуэла. 30 июля 2017

МЕХИКО, 30 июл — РИА Новости. Еще один манифестант убит в Венесуэле в ходе протестов против созыва национального учредительного собрания, выборы в которое проходят в воскресенье.

По данным портала Nacional, в штате Тачира погиб 19-летний молодой человек. Сообщается, что он был убит якобы в результате попадания пули, выпущенной полицейским.

Генеральная прокуратура подтвердила также информацию о гибели двух людей в районе избирательного участка в штате Мерида, о которой ранее сообщали СМИ. "Прокуратура номер 13 Мериды расследует смерть Анхело Мендеса (28 лет) и Эдуардо Олаве (39 лет), произошедшую 30 июля после манифестации. Жертвы, которые получили огнестрельные ранения, были найдены внутри образовательного центра имени Симона Родригеса в избирательном округе площадь Хасинто", — говорится в сообщении ведомства вмикроблоге в Twitter. В этом центре располагается избирательный участок.

Портал Nacional передает, что общее число погибших в протестных акциях в стране за сутки достигло 10 человек: пятеро — в штате Мерида, трое – в Тачире и по одному в Ларе и в Сукре. Среди погибших — адвокат Хосе Феликс Пинеда, кандидат в члены национального учредительного собрания, который был убит в ночь на воскресенье в своем доме в городе Сьюдад-Боливар.

Выборы в учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны, были объявлены по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция считает это нарушением конституции, так как, по ее мнению, для их созыва должен был быть объявлен референдум.