Арабские страны разрешат Катару использовать воздушное пространство при ЧС

КАИР/ДУБАЙ, 30 июл — РИА Новости. Четыре арабских страны, бойкотирующие Катар (Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет), позволят катарским самолетам использовать свое воздушное пространство в чрезвычайных ситуациях, сообщает саудовское новостное агентство СПА со ссылкой на заявление государственного агентства гражданской авиации.

"Эта мера подтверждает тот факт, что мы придерживаемся безопасности авиации. Как правило, в таких условиях достигают договоренностей о воздушных коридорах, которые используются в случаях ЧС", — говорится в сообщении. По данным агентства, эта мера принята под патронажем ИКАО, которое координирует такого рода договоренности.

Всего, по данным саудовского информагентства, выделено девять коридоров.

Один из воздушных коридоров под управлением Египта выделен над Средиземным морем, остальные восемь находятся в регионе Персидского залива.

Соответствующее уведомление было сделано для капитанов воздушных судов.

Данная мера вступает в силу 1 августа.