Россия готова работать с США над денуклеаризацией Корейского полуострова

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия готова работать в сотрудничестве с США над поиском мирного решения ядерной проблемы Корейского полуострова, заявил в интервью телеканалу ABC замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Мы готовы работать совместно с США, с этой администрацией, с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и со всеми в его команде, чтобы отыскать мирное решение этой проблемы. Оно состоит в том, чтобы денуклеаризовать Корейский полуостров", — сказал Рябков, комментируя недавний запуск ракеты КНДР в сторону Японского моря.

Российский дипломат убежден, что США и их союзники должны проявить сдержанность для того, чтобы не усугубить существующее положение вещей еще сильнее. "Если США и их союзники, с которыми у нас превосходные отношения, проявят сдержанность, полагаю, это должно быть — и будет — услышано в Пхеньяне".

Как рассказал Рябков, в настоящее время идет обсуждение нового проекта резолюции СБ ООН, который предполагает наложение новых ограничительных мер в отношении КНДР. "И мы готовы к этому. Однако эта резолюция не должна уравнивать меры, направленные на прекращение Пхеньяном незаконных действий в области получения ядерного оружия и разработки ракет, с мерами по "удушению" экономики этой страны", — подчеркнул он.

"Мы надеемся, что в Нью-Йорке, в Совете Безопасности ООН нам удастся коллективно, в сотрудничестве найти выход. Мы продолжим наши двусторонние контакты по этой теме с Вашингтоном, потому что эта проблема является очень серьезной и опасной", — отметил Рябков.

Он полагает, что от момента, когда Пхеньян сможет применить ядерное оружие, нас отделяют "многие годы". "То, что они тестируют, является достаточно примитивными устройствами, которые требуют месяцев подготовки. В действительности это лишь фрагменты устройств с проводами и дополнительными элементами, которые попросту невозможно установить на ракету", — констатировал российский дипломат.

В ночь на субботу Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты из провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньян провел впервые.

Затем КНДР заявила о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.

Южнокорейские военные полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Как отметили в Минобороны РФ, Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна, который был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.

В воскресенье Япония и США провели совместные учения авиации в связи с очередным пуском ракеты КНДР. В маневрах приняли участие два американских стратегических бомбардировщика B-1 и два истребителя японских сил самообороны F2. Они пролетели от западной части острова Кюсю на юго-западе Японии до воздушного пространства в районе Корейского полуострова в пределах зоны ПВО Японии. Американские самолеты продолжили полет, в ходе которого к ним присоединились ВВС Южной Кореи.