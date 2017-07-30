Власти Сомали сообщили о гибели 24 военных в результате атаки "Аш-Шабаб"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Власти Сомали сообщили о 24 жертвах среди военных в результате нападения боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" в регионе Нижняя Шабелле на юге страны в воскресенье, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что боевики "Аш-Шабаб" напали из засады на миротворческий конвой Африканского союза (AMISOM) в районе города Булмареер в 140 километрах к юго-западу от столицы Сомали Могадишо на юге Сомали. По данным Рейтер, боевики заявили, что в результате нападения погибли 39 военных миссии.

"Мы обнаружили на месте засады "Аш-Шабаб" тела 23 солдат миссии AMISOM и тело сомалийского солдата", — заявил агентству заместитель губернатора региона Нижняя Шабелле Али Нур (Ali Nur).

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в России). "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.