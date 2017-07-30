Власти Венесуэлы заявляют о высокой явке, оппозиция - о провале выборов

МЕХИКО, 30 июл – РИА Новости. Власти и оппозиция Венесуэлы кардинально разошлись в оценках участия граждан в голосовании на выборах членов национального учредительного собрания, проходящих в стране в воскресенье.

Вице-президент Тарек Эль-Аиссами заявил о массовом участии венесуэльцев в выборах. "Победил мир, демократия, народ массово вышел, чтобы исполнить это свое право", – приводит портал Noticias24 его слова.

Свой голос уже отдал президент Николас Мадуро. "Я хотел быть первым голосом за мир, за независимость, за суверенитет и спокойное будущее Венесуэлы", – приводит канал AVN его заявление после голосования. Всего 19,4 миллиона избирателей страны должны определить имена 545 членов собрания.

Однако один из лидеров оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес считает, что выборы провалились. "Большинство центров "обмана" (избирательных участков — ред.) пусты. Народное сопротивление против наркокоррумпированной мадуристской верхушки. Не поддерживай их", — написал Каприлес в своем микроблоге в Twitter.

Desde temprano y a esta hr (10:51 am) mayoría de centros están vacíos!Hay una rebelión popular contra la cúpula! NO los apoyes! #FraudeANC pic.twitter.com/QnmAbVFos7 — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 30 июля 2017 г.

​Выборы в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны, были объявлены по инициативе президента Мадуро. Оппозиция считает это нарушением конституции, так как, по ее мнению, для их созыва должен был быть объявлен референдум.