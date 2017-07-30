В столице Венесуэлы прогремел взрыв

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Несколько полицейских пострадали в результате взрыва, который произошел в столице Венесуэлы Каракасе во время акции протеста, передает агентство Рейтер со ссылкой на собственного корреспондента.

Агентство пока не приводит деталей происшествия.

В воскресенье в Венесуэле проходят выборы в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны. Они были объявлены по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает эти выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 110 человек.