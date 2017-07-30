Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Бывший руководитель предвыборного штаба демократки Хиллари Клинтон Джон Подеста заявил, что президент США Дональд Трамп загнан в угол принятым конгрессом законопроектом по санкциям в отношении России, и он должен его подписать.

"Я рад, что конгресс его принял, и я рад, что они приняли его подавляющем большинством, и я рад, что президент загнан в угол и должен его подписать", — сказал Подеста в интервью телеканалу ABC.

В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). В пятницу в Белом доме сообщили, что Трамп подпишет этот законопроект.

Помимо того, что законопроект предполагает дополнительные ограничительные меры против российского экономического сектора, он фактически лишает президента США возможности отменять новые или уже действующие санкции без соответствующего одобрения конгресса. Таким образом, это значительно ограничивает свободу действий президента США во внешней политике.