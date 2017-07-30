В ФРГ расследуют задержание мирных демонстрантов во время саммита G20

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Прокуратура ФРГ проводит расследование по факту необоснованного задержания мирных демонстрантов во время саммита G20 в Гамбурге, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как сообщил представитель полиции Гамбурга по запросу издания, 8 июля, во второй день саммита, полицейские без объяснения причин задержали 44 участника молодежных групп, представляющих различные политические и общественные движения Германии, которые на автобусе направлялись на мирную акцию протеста, среди них были несовершеннолетние. Они содержались в камерах, установленных в месте временного сбора задержанных, при этом им было отказано в звонке адвокату, в их сторону поступали угрозы от правоохранителей, а также их заставляли частично обнажаться.

Спустя несколько часов задержанных отпустили на свободу. Начальник полиции Гамбурга Ральф Мартин Майер принес свои извинения за инцидент, отметив, что полицейские по ошибке остановили не тот автобус.

Саммит "Большой двадцатки" (G20) прошел в Гамбурге 7-8 июля. Встречу в верхах сопровождали беспрецедентные беспорядки, организованные антиглобалистами и другими противниками мероприятия. В течение двух дней в центре города происходили столкновения между активистами и полицией, которая использовала для разгона толпы водометы и перцовый газ.