В генконсульстве в Анталье подтвердили смерть туристки из России

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сотрудник генконсульства России в Анталье подтвердил телеканалу RT данные о том, что в турецком Кемере скончалась 36-летняя гражданка РФ.

"Нет никаких оснований считать, что это криминал", — подчеркнул собеседник RT. Он отметил, что в Турцию приезжает около 750 тысяч россиян в месяц, и только за последние два дня было пять смертельных случаев.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что россиянка Оксана Астафеева, отдыхавшая с мужем в отеле в окрестностях Кемера, скончалась во время купания в море из-за осложнений астмы.