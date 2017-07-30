На конкурсе в США хакеры за полтора часа взломали машины для голосования

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Лас-Вегасе в пятницу прошел конкурс хакеров, участники которого за полтора часа взломали использующиеся в США машины для подсчета голосов на выборах, пишет The Hill.

За считанные минуты хакерам удалось обнаружить множество уязвимостей. Например, в некоторые из устройств можно было внедрить вредоносный код через физические порты или незащищенное подключение к Wi-Fi, на других было установлено устаревшее программное обеспечение вроде Windows XP.

"Без всяких сомнений, наши системы для голосования очень уязвимы", — признал один из организаторов конкурса Джейк Браун.

Машины для подсчета голосов, которые были выпущены ведущими американскими производителями подобного оборудования, организаторы конкурса закупили на аукционе eBay.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в президентские выборы, прошедшие в ноябре 2016 года. Российская сторона неоднократно отвергала эти обвинения, указывая на их необоснованность и отсутствие каких-либо доказательств.