В Израиле суд подтвердил приговор солдату, добившему раненого боевика

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июл — РИА Новости. Израильский апелляционный суд оставил в силе наказание в виде полутора лет тюрьмы военнослужащему за то, что тот застрелил палестинца, уже раненного и обезоруженного после участия в нападении на солдат на Западном берегу реки Иордан, передает местное телевидение.

Процесс по делу 21-летнего Элиора Азарии, который был признан виновным в непредумышленном убийстве, поляризовал Израиль, где многие, вплоть до членов правительства, поддержали осужденного и призывают его помиловать.

"Судьи отклонили апелляцию защиты и постановили, что обвинительный приговор в отношении Азарии остается в силе и срок наказания уменьшен не будет", — сообщил Второй телеканал.

Инцидент, ставший основанием для приговора, произошел в марте прошлого года в городе Хевроне и был заснят на видео. На записи видно, как Азария выстрелил в палестинца, когда тот был ранен и лежал на земле, обезвреженный после нападения с ножом на израильских солдат. Еще один палестинец, участвовавший в атаке, был убит. Ранение получил один из военных.

Netanyahu says will recommend pardoning Hebron shooter Azaria after soldier loses manslaughter appeal https://t.co/UOTfYklApA — Haaretz.com (@haaretzcom) 30 июля 2017 г.

​Защита доказывала, что Азария, занимавший должность военного медика, применил оружие, заподозрив, что на теле палестинца могло быть закреплено взрывное устройство. Инцидент произошел в разгар череды из сотен практически ежедневных атак, которые начались полугодом ранее и унесли к тому моменту жизни свыше 30 израильтян.

Максимально возможный срок наказания по статье "непреднамеренное убийство" составлял 20 лет. Обвинение просило военный суд дать Азарии от трех до пяти лет лишения свободы. Несмотря на относительную мягкость приговора, защита подала апелляцию в военный суд, а высокопоставленные представители правящего в Израиле правого лагеря, вплоть до премьер-министра и министра обороны, заговорили о помиловании.

Газета "Гаарец" пишет, что далее Азария может обратиться в верховный суд, либо рассчитывать на смягчение наказания по решению начальника Генштаба, либо претендовать на президентское помилование.