В Израиле суд подтвердил приговор солдату, добившему раненого боевика

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июл — РИА Новости. Израильский апелляционный суд оставил в силе наказание в виде полутора лет тюрьмы военнослужащему за то, что тот застрелил палестинца, уже раненного и обезоруженного после участия в нападении на солдат на Западном берегу реки Иордан, передает местное телевидение.
Процесс по делу 21-летнего Элиора Азарии, который был признан виновным в непредумышленном убийстве, поляризовал Израиль, где многие, вплоть до членов правительства, поддержали осужденного и призывают его помиловать.
"Судьи отклонили апелляцию защиты и постановили, что обвинительный приговор в отношении Азарии остается в силе и срок наказания уменьшен не будет", — сообщил Второй телеканал.
Инцидент, ставший основанием для приговора, произошел в марте прошлого года в городе Хевроне и был заснят на видео. На записи видно, как Азария выстрелил в палестинца, когда тот был ранен и лежал на земле, обезвреженный после нападения с ножом на израильских солдат. Еще один палестинец, участвовавший в атаке, был убит. Ранение получил один из военных.
Netanyahu says will recommend pardoning Hebron shooter Azaria after soldier loses manslaughter appeal https://t.co/UOTfYklApA— Haaretz.com (@haaretzcom) 30 июля 2017 г.
Защита доказывала, что Азария, занимавший должность военного медика, применил оружие, заподозрив, что на теле палестинца могло быть закреплено взрывное устройство. Инцидент произошел в разгар череды из сотен практически ежедневных атак, которые начались полугодом ранее и унесли к тому моменту жизни свыше 30 израильтян.
Газета "Гаарец" пишет, что далее Азария может обратиться в верховный суд, либо рассчитывать на смягчение наказания по решению начальника Генштаба, либо претендовать на президентское помилование.