В ЛНР заявили, что колонна техники ВСУ движется к участку разведения сил

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (240)

ЛУГАНСК, 30 июл — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко заявил, что обнаруженная разведкой колонна техники и вооружения украинских силовиков движется в сторону участка разведения сил и средств у Золотого близ линии соприкосновения в Донбассе.

В пятницу стало известно, что разведка ЛНР выявила технику и вооружение ВС Украины в районе участка разведения сил и средств у линии соприкосновения в Донбассе.

"Нам стало известно о передвижении колонны техники противника из населенного пункта Лисичанск в направлении населенного пункта Золотое" — рассказал Марочко.

По данным Народной милиции, в колонне движутся четыре БТР и десять грузовых автомобилей. Марочко подчеркнул, что подобными действиями ВС Украины нарушают условия размещения военной техники вдоль линии соприкосновения, предусмотренные минскими соглашениями.