Совершивший нападение с ножом в Хургаде был сторонником ИГ*

Машина скорой помощи и полиции рядом с больницей Эль-Салам после того, как египетский мужчина убил двух немецких туристов и ранил еще четырех человек на пляже гостиницы Захабия в Хургаде, Египет. 14 июля 2017 года

Машина скорой помощи и полиции рядом с больницей Эль-Салам после того, как египетский мужчина убил двух немецких туристов и ранил еще четырех человек на пляже гостиницы Захабия в Хургаде, Египет. 14 июля 2017 года

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Совершивший нападение с ножом в египетской Хургаде, жертвами которого стали три иностранных туриста, был сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в органах безопасности.

Ранее прокуратура госбезопасности Египта опровергла информацию о якобы имеющихся фактах связи инцидента в Хургаде с террористической деятельностью.

По данным агентства, в ходе следствия полиция установила, что нападавший был сторонником ИГ*.

Четырнадцатого июля две туристки из Германии погибли, две гражданки Армении, одна россиянка и жительница Чехии получили ранения после нападения вооруженного ножом мужчины, который по берегу пробрался с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады. У двух пострадавших были диагностированы глубокие проникающие ранения, две женщины, в том числе россиянка, получили поверхностные раны. В прошлый четверг гражданка Чехии скончалась в больнице. Нападавший был задержан, расследование инцидента проводит прокуратура Египта. Официальная версия нападения пока не названа.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

