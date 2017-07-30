Глава румынского МИД передумал лететь через Москву, заявил Рогозин

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Глава МИД Румынии Теодор Мелешкану решил отказаться от полета с транзитом через Москву, сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Такое решение дипломат мог принять из-за инцидента с российским самолетом, который румынский власти не пропустили через воздушное пространство страны.

"Их (румынский. — прим. ред.) министр хотел пролетом остановиться в Москве, но на всякий случай полетел другим маршрутом", — сказал Рогозин журналистам. При этом он не уточнил, когда и куда направлялся глава ведомства.

Дико и провокационно

В пятницу, 28 июля, Румыния не разрешила самолету компании S7 пересечь свое воздушное пространство. На борту судна, следовавшего из Москвы в Кишинев, находилось 165 человек. Среди пассажиров была и российская делегация во главе с Рогозиным, направлявшаяся в Приднестровье на праздничные мероприятия по случая 25-летия миротворческой операции в регионе.

Бухарест мотивировал решение нахождением на борту Рогозина, который входит в санкционный список Евросоюза. Самолет был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск, после этого вице-премьер вернулся в Москву.

По словам Дмитрия Рогозина, маршрут его перелета был полностью согласован с молдавскими властями. Он также подчеркнул, что до этого пять или шесть раз летал гражданскими рейсами в Приднестровье по этому маршруту в качестве спецпредставителя президента России.

"Поэтому мы прошли, как обычно, этим рейсом… И вдруг командир экипажа сказал, что пошел запрет на вход в румынское воздушное пространство, что, конечно, дико и провокационно", — сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".

Вице-премьер предположил, что за запретом стоят несколько сторон. "Во-первых, мафиозная группа, которая стоит за правительством Молдовы и которая понимает, что у нее сейчас проблемы с законом. Им нужно было встать по одну сторону баррикад с Западом. Именно они стояли за провокацией против наших артистов, миротворцев", — считает Рогозин.

Во-вторых, это Румыния, которая стала "очевидной марионеткой США" и разместила на своей территории американскую систему ПРО "вопреки здравому смыслу и интересам своей безопасности".

Жестко и адресно

Рогозин пообещал не оставлять без ответа эти действия. В Twitter он отметил, что румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров. По словам вице-премьера, Россия сама выяснит, кто стоял за решением запретить пролет и подготовит "выверенные и очень адресные" жесткие ответные санкции.

Такую реакцию в Бухаресте сочли неуместной. "Не думаю, что мы должны превращать это в дискуссию, с нашей стороны было бы ошибкой пытаться различными заявлениями раздувать заявления других. Разумнее заниматься нашими делами", — сказал министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну.

Попутно глава оборонного ведомства напомнил журналистам о намерении страны закупить у США ПВО "Patriot". По его словам, эта покупка станет "сдерживающим фактором для возможных агрессивных действий".

Хулиганский демарш

Москва выразила решительный протест в связи с инцидентом. Россия расценивает действия румынских властей как сознательную провокацию, которая наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям и ждет объяснений. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что своими действиями Бухарест поставил под угрозу безопасность более 160 пассажиров, летевших данным рейсом.

"Иначе как грубый, антироссийский жест мы это не воспринимаем", — заявил статс-секретарь МИД России Григорий Карасин. Он назвал решение Бухареста "демаршем на грани международного хулиганства".

Политическое заявление

Ранее молдавский парламент утвердил декларацию о выводе российских миротворцев из Приднестровья. В правящей Демократической партии при этом отметили, что это лишь политическое заявление, а не законопроект, поэтому документ не несет никаких юридических последствий. Президент страны Игорь Додон этот шаг осудил.

Миротворческая операция началась в регионе 25 лет назад. В зоне приднестровского конфликта находятся 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.