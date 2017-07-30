В Сомали боевики "Аш-Шабаб" напали на миротворцев

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб" напали на миротворческий конвой Африканского союза (AMISOM) в регионе Нижняя Шабелле на юге Сомали в воскресенье, передает агентство Рейтер.

Конвой попал в засаду боевиков в районе города Булмареер в 140 километрах к юго-западу от столицы Сомали Могадишо.

"По нашей информации, боевые действия продолжаются, пока нет точных данных о потерях", — цитирует агентство старшего офицера миссии Хассана Мохамеда. При этом, по данным агентства, боевики заявляют о 39 жертвах среди миротворцев.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

* Запрещена в России