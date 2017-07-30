Вице-президент США Пенс прибыл с визитом в Таллин

ТАЛЛИН, 30 июл — РИА Новости, Николай Адашкевич. Вице-президент США Майкл Пенс в субботу прибыл с двухдневным визитом в Таллин.

В аэропорту высокого гостя встречали министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер и посол США в Таллине Джеймс Мелвилл. Из аэропорта кортеж автомобилей направился в центр Таллина к гостинице Swissotel, где остановится Пенс.

Как сообщает пресс-служба эстонского правительства, вечером Пенс встретится с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом. Стороны обсудят оборонные вопросы, а также сотрудничество США и ЕС в контексте председательства Эстонии в Совете Евросоюза.

"Вклад США в безопасность региона Балтии и всей Европы крайне важен, и я желаю поблагодарить вице-президента за это. На встрече планируется обсудить представляющие интерес для США эстонские цифровые решения, а также развитие сотрудничества в сфере кибербезопасности. Важной темой является сотрудничество Европейского союза и США", — сказал Ратас.

В понедельник Пенс совместно с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд будет участвовать в круглом столе, посвященном темам кибербезопасности и инновационным разработкам. Затем он встретится с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.

Прежде чем покинуть Эстонию, Пенс встретится с главой Сил обороны генералом Рихо Террасом, чтобы получить обзор о деятельности направленных в страну военнослужащих НАТО. Он также выступит с речью перед эстонскими военными и военнослужащими дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО.

В преддверии визита Пенса в Эстонию департамент полиции и погранохраны (ДПП) республики сообщил об усилении наблюдения за прибывающими в страну людьми и транспортными средствами в период с пятницы до понедельника.