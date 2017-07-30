ФРГ и Франция работают над автономией ЕС в сфере обороны, пишут СМИ

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Власти Германии и Франции работают над достижением стратегической автономии ЕС в области оборонной политики, пишет газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Как отмечает издание, Германия и Франция уже сформулировали условия, которое должны будут выполнить страны для участия в сотрудничестве. Речь, в том числе, идет об обязательных взносах на оборону. Кроме того, вооруженные силы стран, претендующих на участие, будут проходить ежегодную проверку в Европейском оборонном агентстве.
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини должна вынести на обсуждение вопрос о запуске этой инициативы до конца сентября. После этого у стран ЕС будет три месяца для того, чтобы принять решение по поводу участия. Как сообщает газета, по прогнозам федерального правительство Германии за участие выскажутся от 20 до 25 стран.