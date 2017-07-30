МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Туристка из России скончалась в турецком Кемере из-за осложнений астмы во время купания в море, сообщает агентство IHA.

По данным агентства, 36-летняя Оксана Астафеева (орфография агентства – ред.) отдыхала в пятизвездочном отеле с мужем в окрестностях Кемера. Около шести часов по местному времени в субботу туристка зашла в воду с супругом. Вскоре женщине стало плохо, отдыхавшие на пляже вытащили ее из воды. Туристку доставили в больницу Кемера, однако спасти ее не удалось.

Агентство сообщает, что погибшая страдала астмой и забыла в номере отеля ингалятор.

Как сообщает газета Milliyet, еще два российских туриста скончались в Турции в субботу. 56-летний Александр Шевченко утонул на пляже в районе курорта Манавгат. Мужчина умер по пути в больницу.

47-летняя Татьяна Логинова скончалась от сердечного приступа в одном из отелей того же курорта, сообщает газета.