Сила Поднебесной: Китай показал на параде новую военную технику

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Китай продемонстрировал новые образцы военной техники на параде, посвященном 90-летию Народно-освободительной армии (НОАК). В смотрах поучаствовали тысячи военнослужащих, сотни военных самолетов и наземного вооружения.

Близко к цели

Парад проходил на крупнейшем военном полигоне Китая Чжужихэ в автономном районе Внутренняя Монголия. Это первое подобное мероприятие, проводимое в честь НОАК с момента образования КНР в 1949 году, а также первый парад на военной базе.

"Сегодня мы ближе всего к нашей цели по возрождению китайской нации, чем когда бы то ни было в истории, и нам необходимо построить самую сильную за все время народную армию", — заявил председатель Центрального военного совета, лидер КНР Си Цзиньпин, открывая парад.

По его словам, НОАК "способна одержать победу над любым захватчиком, и решительно настроена защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития страны". При этом Си подчеркнул, что главная ответственность народной армии — защита мирной жизни, являющейся наградой для любого народа.

История Народно-освободительной армии ведет отсчет с Наньчанского восстания 1 августа 1927 года, когда расквартированные в Наньчане армейские части выступили против антикоммунистического переворота, организованного партией Гоминьдан. В ходе наньчанских событий сформировалось ядро будущего руководства КНР.

В сентябре 2015 года Си Цзиньпин объявил о сокращении численности вооруженных сил Китая на 300 тысяч человек из небоевого состава. Несмотря на эти шаги, НОАК остается крупнейшей в мире армией с двумя миллионами человек личного состава.

В июле группа кораблей Военно-морских сил НОАК отправилась в Джибути строить базу материально-технического обеспечения в районе Африканского Рога. Объект станет первой зарубежной военной базой КНР.

В сообщении агентства Синьхуа, ссылавшегося на китайские власти, подчеркивалось, что база будет использоваться для различных миссий в Африке и Западной Азии — миротворческих операций, доставки гуманитарной помощи и борьбы с пиратством. Эксперты, наблюдавшие за развитием китайского флота, отмечали, что руководство ВМС сделало упор на строительстве десантных и транспортных кораблей для экспедиционных операций. Аналитики не исключают, что база в Джибути станет первым, но далеко не последним форпостом народной армии за рубежом.

"Военная база в Джибути нужна КНР, чтобы обезопасить свои интересы. Надо помнить, что в Аденском заливе до сих пор остро стоит проблема пиратства. Нападениям подвергались и китайские корабли. Ну и, наконец, постоянное военное присутствие Поднебесной в Африке позволит ей оказывать большое влияние на страны, представляющие для КНР экономический интерес", — рассказал РИА Новости главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Время дебютантов

В параде участвовали 12 тысяч военнослужащих, 129 военных самолетов, 571 единица наземного оборудования. В репортаже Центрального телевидения Китая отметили, что более 40% представленной на параде техники было продемонстрировано впервые.

Смотры стартовали в 9 часов утра по местному времени (4:00 мск). Си Цзиньпин провел осмотр войск, после чего над полигоном пролетели 17 военных вертолетов, образовав фигуру в форме китайских иероглифов "8-1" — день основания НОАК 1 августа. За ними проследовали еще 24 вертолета, сформировавшие цифру "90" — в честь количества лет, прошедших с момента основания народной армии.

По полигону колонной прошлись китайские танки 99-А — новейшая модель основного боевого танка, созданного в КНР. Эти танки одинакового хорошо чувствуют себя и на поле реального боя (99-А способен поражать цель в движении), и в цифровой среде, для которой были сделаны соответствующие доработки. Также показали китайский самоходный ПТРК HJ-10, который может поражать танки, вертолеты и бронированные транспортные средства.

Впервые в параде приняли участие истребители пятого поколения собственной разработки "Цзянь-20" (J-20), способные летать на низкой высоте, уклоняться от радиолокационного обнаружения и совершать внезапное нападение. Еще один дебютант публичных смотров — истребитель J-16.

Проход колонны техники и вооружения завершила демонстрация ракетного вооружения страны, в том числе стратегических баллистических ракет "Дунфэн-26"(DF-26), способных нести обычные и ядерные боеголовки и использоваться по первому требованию. Ракеты могут с высокой точностью поражать цели как на земле, так и на море.

© AP Photo / Andy Wong, pool Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР © AP Photo / Andy Wong, pool Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР

Также НОАК показала "убийцу авианосцев" — противокорабельную баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-21Д" (DF-21D). Кульминацией технической части парада стало появление новой межконтинентальной баллистической ракеты "Дунфэн-31AG" (DF-31AG), которая была впервые показана публике. Дальность полета новейшей разработки превышает десять тысяч километров.