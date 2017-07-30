ВСУ выпустили почти 120 снарядов по территории республики, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Украинские силовики выпустили 117 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"На Донецком направлении противник в очередной раз активно применял танки, минометы и стрелковое оружие. По 13 населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 14 артиллерийских снарядов калибром 122 мм, 10 танковых снарядов, а также 33 мины калибром 120-мм и 60 мин калибром 82-мм. На Мариупольском направлении противник применял гранатометы и стрелковое оружие по пяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам", — сказал он.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>