Пентагон счел "безопасным" инцидент с кораблем Ирана в Персидском заливе

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Командование ВМС США рассматривает последний инцидент с участием американского и иранского кораблей в Персидском заливе как "безопасный и профессиональный", передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Авианосец ВМС США "Нимиц" и сопровождавший его военный крейсер в пятницу запустили вертолет, приблизившийся к ракетным катерам Ирана, которые наблюдали за действиями американских моряков в районе. Иранские военные заявили, что никак не отреагировали на эти "провокационные действия" и продолжили нести дежурство после того, как американские корабли покинули район. Инцидент произошел неподалеку от иранской нефтегазовой платформы.

Сближение американского и иранского кораблей стало уже вторым за неделю. Во вторник корабль ВМС США открыл предупредительный огонь после приближения иранского судна.

Заместитель командующего иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по политическим вопросам Расул Санаи Рад, комментируя инциденты, предупредил, что поведение американских моряков в Персидском заливе может обернуться Вашингтону "тяжелыми последствиями".

Затем КСИР сообщил, что в пятницу американский авианосец "Нимиц" и сопровождавшее его судно запустили вертолет, который приблизился к ракетным катерам Ирана. В КСИР отметили, что американские моряки также сделали предупредительные выстрелы сигнальными ракетами.