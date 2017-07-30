Выборы в учредительное собрание стартовали в Венесуэле

МЕХИКО, 30 июл — РИА Новости. В Венесуэле в воскресенье начались выборы в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны.

Правом голоса в Венесуэле обладают порядка 19,4 миллиона человек, для них открылись более 14,5 тысячи центров для голосования. Безопасность выборов обеспечивают порядка 380 тысяч человек.

Венесуэльцам предстоит избрать всего 545 членов собрания: 364 — от штатов и муниципалитетов, 173 — от различных секторов общества и восьмерых — от индейского населения.

Власти рассчитывают на высокую явку и активное голосование, однако оппозиция не признает выборы, заявляя, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум, а не по воле президента Николаса Мадуро. Последний опрос социологической компании Datanalisis показал, что только 23% населения выступают за созыв собрания. При этом лишь 19% опрошенных верят, что новая конституция гарантирует мир и стабильность, как утверждает президент Мадуро.

Созыв собрания подхлестнул идущие с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 110 человек. Правительство объявило о полном запрете каких-либо уличных акций с пятницы, 28 июля, по вторник, 1 августа, однако оппозиция проигнорировала угрозы главы МВД карать нарушителей этого запрета тюремным наказанием на срок от пяти до десяти лет. Акции протеста продолжились, и блок "Круглый стол демократического единства" призвал своих сторонников снова массово выйти на улицы и в воскресенье.