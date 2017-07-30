В Молдавии российских миротворцев обвинили в симпатиях к Приднестровью

КИШИНЕВ, 30 июл — РИА Новости. Правительство Молдавии считает, что миротворческая операция на Днестре превратилась в фактор заморозки приднестровского вопроса и ее необходимо трансформировать в многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом.

"Мы ценим позитивный вклад миротворческой операции на Днестре конца июля 1992 года, когда военный контингент Российской Федерации сыграл решающую роль в разделении воюющих сил, соблюдении режима прекращения огня и относительного мира и спокойствия в Зоне безопасности", — отмечено в комментарии правительства Молдавии, текст которого опубликован в связи с 25-летием миротворческой операции в Приднестровье.

В тоже время в кабмине считают, что со временем "эта операция так и не смогла обеспечить полную демилитаризацию Зоны безопасности".

"Кроме того, данная миротворческая операция, которую некоторые восхваляют, превратилась в фактор заморозки приднестровского конфликта, поскольку предвзятое отношение и симпатии российских миротворцев к сепаратистскому режиму в Тирасполе очевидны", — добавили в правительстве.

Там подчеркнули, что "именно поэтому молдавские власти стали на законных основаниях требовать превращения этой операции в многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом". В правительстве Молдавии убеждены, что "это будет способствовать укреплению доверия, и создаст более благоприятную атмосферу для процесса переговоров по поиску жизнеспособного решения приднестровской проблемы".

"Молдавские власти выступали и будут в дальнейшем последовательно выступать за вывод российских войск и боеприпасов, находящихся незаконно на территории нашей страны, в нарушение конституции республики и основополагающих и общепринятых принципов международного права", — подчеркнули в правительстве Молдавии.

В кабмине добавили, что "в этих условиях звучат совершенно странно претензии РФ быть беспристрастным посредником и гарантом соблюдения договоренностей, достигнутых в ходе переговоров по урегулированию приднестровского конфликта, учитывая ее отказ выполнять свои обязательства".

Многие местные политические эксперты не разделяют такую позицию правительства Молдавии.