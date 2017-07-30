Полиция не рассматривает версию теракта при стрельбе в ночном клубе в ФРГ

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Полиция ФРГ не рассматривает версию теракта при стрельбе на дискотеке в немецком городе Констанц, в результате которой погиб один человек, пишет газета Südwest Presse со ссылкой на полицию.

По данным СМИ стрелявший был выходцем из Ирака, он долгое время жил в Констанце. Полиция пока не подтверждает эту информацию.

Рано утром в воскресенье мужчина открыл стрельбу в ночном клубе в городе Констанц на границе со Швейцарией. В результате стрельбы погиб один человек, трое получили тяжелые ранения. Предполагаемый преступник позже в перестрелке с полицейскими получил опасные для жизни ранения и скончался в больнице. Мотивы стрелявшего неизвестны. Полиция и прокуратура ведут расследование инцидента.