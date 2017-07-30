Шесть учащихся погибли из-за обрушения крыши в семинарии в Пакистане

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. По меньшей мере шесть воспитанников погибли, еще 12 ранены после обрушения крыши в религиозной семинарии в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва в воскресенье, сообщает телеканал Dunya News.

По данным службы спасения, несколько человек все еще могут оставаться под обломками. По предварительным данным, обрушение в округе Карак произошло из-за дождевой воды, просочившейся в фундамент здания. Все пострадавшие госпитализированы.

По данным телеканала, сезон дождей в Пакистане продолжается с июня по сентябрь. Управление по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана сообщило, что в этом году число погибших из-за дождя превысило 70.

В прошлом году во время сезонных дождей и наводнений погиб 81 человек, около 300 тысяч пострадали.