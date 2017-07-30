"Хезболлах" передаст "ан-Нусре"* тела боевиков в обмен на своих погибших

БЕЙРУТ, 30 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливанское движение "Хезболлах" договорилось с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра"* об обмене телами убитых боевиков, сообщил РИА Новости источник в шиитском движении.

"Как первый этап, достигнута договоренность об обмене телами погибших бойцов сопротивления на тела боевиков "Джебхат ан-Нусра"*, — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, террористы должны передать тела пятерых бойцов "Хезболлах", погибших в недавних боях на ливано-сирийской границе, в обмен на девятерых своих. Обмен должен состоятся в районе поселения Лябве.

В рамках общей договоренности последняя группа террористов общей численностью около 200 человек должна уйти из горного района Эрсаль на сирийскую территорию. По данным ливанских СМИ, вместе с боевиками готовятся покинуть территорию Ливана около семи тысяч сирийских беженцев.

В четверг источник в "Хезболлах" сообщил РИА Новости, что, согласно достигнутым договоренностям, террористы "Джебхат ан-Нусры"* в свою очередь должны передать пятерых пленных бойцов шиитского движения.

Ливанское движение "Хезболлах" за шесть суток сумело освободить от террористов "Джебхат ан-Нусры"* 90 квадратных километров горного района Эрсаль. Параллельно совместно с сирийскими войсками был полностью взят под контроль соседний с Эрсаль горный район Флита (сирийская территория).

Лидер ливанского движения объявил в пятницу утром о начале военной операции против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* на ливано-сирийской границе в горном районе Эрсаль. Наступление началось одновременно с двух сторон. Первое направление — со стороны Флиты с сирийской территории, а второе — со стороны ливанской территории по восточной горной гряде.

Горный район Эрсаль считался на сегодняшний день самым напряженным местом на ливано-сирийской границе. Террористы использовали труднодоступную местность для контрабанды оружия и переброски в Сирию вновь завербованных боевиков. Террористические группировки использовали лагеря беженцев этом районе в качестве укрытия от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана и вербовали молодое население на войну против сирийской армии.

* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.