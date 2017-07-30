Рогозин рассказал об отказе румынского министра лететь через Москву

С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Глава румынского МИД хотел транзитом лететь через Москву, но позже выбрал другой маршрут, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.
73.1%Конечно, надо ввести персональные санкции против тех, кто распорядился это сделать
18.2%Да, следует потребовать от Бухареста извинений
8.7%Нет, не стоит обращать внимания на такие выходки
"Их (румынский — ред.) министр хотел пролетом остановиться в Москве, но на всякий случай полетел другим маршрутом", — сказал он журналистам. При этом о не уточнил, когда и куда направлялся глава румынского МИД.
Румыния 28 июля не разрешила пересечь свое воздушное пространство самолету авиакомпании St, летевшему из Москвы в Кишинев. Среди 165 пассажиров на борту была и российская делегация во главе с Рогозиным, которая направлялась в Приднестровье. Самолет был вынужден развернуться на румынской границе, а затем сел в Минске.
Поводом для отказа в Бухаресте назвали присутствие на борту "санкционной персоны". В Москве расценили эти действия как "грубый антироссийский жест". МИД России заявил протест румынскому послу и потребовал объяснений.
Рогозин, со своей стороны, пригрозил тем, кто стоит за запретом на пролет самолета, "выверенными и очень адресными" санкциями.