Саакашвили просит проверить его подпись на документе о гражданстве

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили потребовал проверить подлинность якобы его подписи на анкете на получение украинского гражданства.

Ранее бывший глава Грузии заявил в Facebook, что на анкете, из-за которой его лишили гражданства, стоит фальшивая подпись. Также в интервью изданию Foreign Policy Саакашвили выразил уверенность, что основания для лишения гражданства были сфальсифицированы по просьбе украинского президента Петра Порошенко

"Впопыхах нарисованная "моя подпись" под анкетой на получение гражданства не имеет ничего общего с оригиналом. Это докажет любая экспертиза, которую я и требую немедленно провести", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.