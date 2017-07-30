В Кении полиция ликвидировала нападавшего на дом вице-президента

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Силы безопасности завершили операцию у резиденции вице-президента Кении, нападавший ликвидирован, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
По информации агентства, в момент нападения вице-президент и его семья находились в отъезде.
По данным полиции, мужчина тяжело ранил сотрудника службы безопасности и забрал у него огнестрельное оружие. Мотив нападавшего пока не уточняется.
Нападение произошло примерно за две недели до всеобщих выборов в Кении, запланированных на 8 августа. Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, Уильям Руто покинул свой дом для участия в предвыборной кампании действующего президента, который намерен переизбираться на второй срок.