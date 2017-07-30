МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Полиция Сьерра-Леоне запретила бег на улицах городов в соответствии с изложенными в конституции соображениями общественного порядка и безопасности, передает телеканал Africa News.

По данным телеканала, соответствующее уведомление полиции было издано в четверг. Его подписал глава полиции Фрэнсис Алье Муну (Francis Alieu Munu).

Как сообщили в полиции, запрет был принят в связи с неудобствами, которые доставляют жителям бегуны. Указывается, что бегуны создают неудобства для движения транспорта, кроме того они стучат по автомобилям и слушают громкую музыку, они также используют нецензурную лексику.

"Любая группа лиц, обнаруженных за бегом на улицах города без разрешения, будет рассматриваться в соответствии с законом", — предупредили в полиции. Отмечается, что бег разрешен в зонах отдыха и на пляжах.