В ДНР заявили о более 50 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Украинские силовики 54 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины 54 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 18 населённых пунктов республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель командования.