В ночном клубе в Германии произошла стрельба, один человек погиб

БЕРЛИН, 30 июл – РИА Новости. Один человек погиб, трое получили тяжелые ранения при стрельбе на дискотеке в городе Констанц на юге Германии, говорится в заявлении прокуратуры и полиции города.

Рано утром в воскресенье, около 4.30 (5.30 мск), 34-летний мужчина открыл огонь по посетителям ночного клуба на Макс-Штромайер-Штрассе.

"Уйдя с дискотеки, предполагаемый преступник позже в перестрелке с полицейскими получил опасные для жизни ранения и скончался в больнице", — заявляют правоохранители.

Кроме того, в перестрелке был серьезно ранен сотрудник полиции, но его жизни ничего не угрожает.

Schüsse in Diskothek in Konstanz: 1 Toter, viele Verletzte. Mutmaßlicher Täter stirbt nach Schusswechsel mit Polizei https://t.co/WuVzdV6leD pic.twitter.com/CJ1zWk31cG — BR24 (@BR24) 30 июля 2017 г.

Мотивы стрелявшего пока неизвестны. Полиция и прокуратура ведут расследование.