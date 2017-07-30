Власти Великобритании лишили гражданства 150 предполагаемых экстремистов

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Британские власти лишили гражданства более 150 предполагаемых экстремистов, покинувших страну, и запретили им повторный въезд на территорию Соединенного королевства, пишет издание Sunday Times.

Чаще всего британского подданства лишают тех, кто отправился воевать на стороне ИГ* в зоны конфликтов, а также "невест джихадистов" — девушек, уехавших в Сирию, чтобы выйти замуж за боевиков.

Более 40 случаев аннулирования паспортов имели место с начала года. Все лица сохранили за собой гражданство еще одной страны.

Источники в разведслужбах сообщили, что Лондон может лишить гражданства отца и брата исполнителя теракта на стадионе в Манчестере Салмана Абеди, однако более предпочтительным вариантом была бы их экстрадиция в Великобританию. Сейчас они находятся под стражей в Ливии.

Ранее СМИ сообщали, что британские спецслужбы добавили в список лиц, представляющих террористическую угрозу, 350 граждан Соединенного королевства, которые вернулись на родину после поездок в Сирию. Всего в зону конфликта совершали поездки 850 граждан страны. Около 10-15% из них были убиты, а примерно половина вернулась в Великобританию. Всего в списке лиц, представляющих террористическую угрозу в Соединенном королевстве, числятся около трех тысяч человек.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.