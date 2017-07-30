Главы МИД "арабской четверки" может обсудить новые санкции против Катара

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, обвинивших Катар в поддержке терроризма и объявивших ему бойкот, в Бахрейне могут обсудить новые экономические санкции в отношении Дохи, передает агентство Рейтер со ссылкой на арабскую газету "Аль-Хаят".
По данным издания, главы МИД "арабской четверки" встретятся в Манаме в воскресенье. Как пишет издание со ссылкой на неназванные источники, ожидается, что министры "введут санкции, которые постепенно повлияют на экономику Катара". Подробности не приводятся.
Ультиматум содержал 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.