МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. МИД Польши заявило, что "приняло к сведению решение Европейской комиссии" о начале санкционной процедуры в отношении страны со стороны Евросоюза, передает RT со ссылкой на заявление ведомства.

Ранее Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Польши из-за вызвавшей споры судебной реформы страны, которая нарушает законодательство ЕС.

"Министерство иностранных дел приняло к сведению решение Европейской комиссии о начале процедуры за невыполнение обязательств страны-члена. Мы вновь подтверждаем нашу готовность предоставить Европейской комиссии содержательный ответ", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте телеканала.

Также в ведомстве признали, что "роль председателей судов в судебной системе Польши носит преимущественно административный характер, а другие действия, которые они принимают, не влияют на правовое положение сторон".

"Именно судьи занимаются конкретными делами и всегда решают важные процедурные вопросы. Более того, все процессуальные гарантии и средства правовой защиты продолжают действовать", — добавили в МИД.

Ранее первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия готова запустить санкционную процедуру по предотвращению нарушения Польшей законодательства ЕС, как только принятый в стране закон о работе всеобщих судов будет опубликован. Еврокомиссия также предупредила власти Польши, что запустит процедуру лишения страны права голоса в Совете ЕС, если Варшава отстранит или отправит в отставку судей Верховного суда.

Тиммерманс также заявил, что Еврокомиссия направила официальную рекомендацию властям Польши, дающую Варшаве один месяц на снятие всех претензий.