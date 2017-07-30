В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 30 июл — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.

"За минувшие сутки украинские силовики четыре раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибром 152 миллиметра, минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы (АГС, СПГ, РПГ) и стрелковое оружие", — сообщил собеседник агентства.

По данным ведомства, всего по территории республики было выпущено 14 снарядов. В пресс-службе уточнили, что обстрелы велись в район населенных пунктов Первомайск, Желобок, Нижнее Лозовое, Калиново. В результате обстрелов было повреждено остекление промышленного здания и ЛЭП.

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в Народной милиции.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

Украинские силовики, в свою очередь, утверждают, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 11 раз открывали огонь по их позициям, один украинский военный погиб, еще семеро получили ранения.

Как заявляет пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса 11 раз открывал огонь, "один украинский военный погиб, еще 7 получили ранения".

По утверждениям украинских военных, на Донецком направлении ополченцы обстреляли Авдеевку, Каменки, Пески и Бутовку из гранатометов, минометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки и стрелковое оружие.

На Луганском направлении, как заявляют силовики, огонь якобы велся из крупнокалиберных пулеметов и БМП по позициям Станицы Луганской и Новозванивцев. Также утверждается, что на мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреливались пункты силовиков в Богдановке.