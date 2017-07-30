Япония и США провели совместные учения после пуска северокорейской ракеты

ТОКИО, 30 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Япония и США провели совместные авиационные учения в связи с очередным пуском ракеты КНДР, заявил журналистам министр иностранных дел Фумио Кисида, совмещающий должность министра обороны страны.

"В условиях, сложившихся в сфере безопасности, учитывая ракетный пуск КНДР 28 июля, мы на порядок укрепили силу сдерживания и противодействия японо-американского союза, а также продемонстрировали высокий уровень желания и возможностей нашей страны ля стабилизации ситуации в регионе", — сказал министр.

В маневрах приняли участие два американских стратегических бомбардировщика B-1 и два истребителя японских сил самообороны F2. Они пролетели от западной части острова Кюсю на юго-западе Японии до воздушного пространства в районе Корейского полуострова в пределах зоны ПВО Японии. Американские самолеты продолжили полет, в ходе которого к ним присоединились ВВС Южной Кореи.

В ночь на субботу Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты из провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

Затем КНДР заявила о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.