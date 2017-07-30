МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мэр филиппинского города Озамис, а также шесть его родственников и охранников были убиты в ходе рейда, который проводился в рамках борьбы правительства страны с наркоторговлей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
В результате семь человек погибли в перестрелке. Дочь мэра была задержана. Сам Пароджиног ранее отвергал обвинения в причастности к наркобизнесу.
Президент Филиппин Родриго Дутерте в своем ежегодном послании заявил, что не намерен отступать от борьбы с наркоторговлей в стране, несмотря на критику со стороны международных организаций.
На критику со стороны международных правозащитных организаций, ООН, США и Евросоюза Дутерте неизменно отвечает в жесткой форме, считая подобную критику вмешательством во внутренние дела его страны. Ранее он пригласил представителей из ООН и Евросоюза для проведения расследования убийств на Филиппинах в рамках борьбы с наркоторговлей.