В Тайване более 80 человек пострадали из-за тайфуна, сообщили СМИ

ПЕКИН, 30 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Мощный тайфун Nesat обрушился на Тайвань в воскресенье утром, в результате разгула стихии пострадали 82 человека, более 8,7 тысячи жителей острова были эвакуированы в безопасные места, сообщает агентство CNA.

Согласно официальной информации, к настоящему моменту без электричества остались более 100 тысяч домовладений. Школы и государственные учреждения закрыты, приостановлена работа некоторых веток метрополитена, нарушено расписание железнодорожного сообщения, не работают службы вывоза мусора, проката велосипедов и частично курьерская.

Авиакомпания Eva Airways сообщила об отмене 42 рейсов, что затронуло более 10 тысяч пассажиров.

Тайфун вызвал подтопления в некоторых районах острова, сильнее всего пострадал юг Тайваня. Штормовое предупреждение было объявлено еще в субботу, специальные службы активировали режим реагирования в экстренной ситуации. Ожидается, что ливневые дожди продолжатся на острове и в понедельник.