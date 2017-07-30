В Японии отложили запуск первой частной ракеты из-за технических проблем

ТОКИО, 30 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Запуск первой ракеты, создателем которой стало венчурное предприятие, произойдет до 12.30 (06.30 мск), сообщила компания Interstellar Technologies Inc. на своей странице в Facebook.

"Согласно результатам проверки, проведенной в 10.30 (04.30 мск) 30 июля, пуск ракеты МОМО-1 состоится до 12.30 (06.30 мск) в зависимости от ветра", — говорится в сообщении компании.

Запуск планировался на субботу, но был отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Он был перенесен на 06.20 (00.20 мск) на воскресенье, однако затем компания сообщила, что "запуск откладывается из-за снижения электрического напряжения, причиной которого стало снижение температуры батареи, отвечающей за вентиль на емкости с жидким кислородом".

Кроме того, компания сообщила, что запуск будет возможен по погодным условиям и в промежуток между 15.45 и 17 часами (09.45 мск и 11.00 мск).

Если МОМО-1 успешно проведет полет, это станет первым запуском ракеты, осуществленным не государственным Аэрокосмическим агентством Японии (JAXA), а венчурным предприятием. Запуск пройдет на острове Хоккайдо. Ракета длиной 10 метров должна будет выйти на высоту 100 километров. Полет пройдет в течение 4 минут, после чего ракета упадет в море в 50 километрах от берега. Первый пуск не предусматривает вывода на орбиту спутников, на ракете находится лишь камеры и другая техника, позволяющая отследить ее полет и набранную высоту. Успешный запуск откроет дорогу для освоения космоса японским бизнесом.