В Китае показали новейшую технику на военном параде

ПЕКИН, 30 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. В Китае провели военный парад, посвященный 90-летию Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на крупнейшем военном полигоне страны Чжужихэ в автономном районе Внутренняя Монголия, на котором была продемонстрирована новейшая военная техника.

Парад стартовал в 9.00 по местному времени (4.00 мск), принимал его председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин. Центральное телевидение Китая вело прямую трансляцию.

В параде поучаствовали 12 тысяч военнослужащих, 129 военных самолетов, 571 единица наземного оборудования. Отмечается, что более 40% представленной техники демонстрировалась впервые. Также впервые была продемонстрирована новая межконтинентальная баллистическая ракета DF-31AG.