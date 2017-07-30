Экс-глава ЦРУ выразил мнение о причинах утечек секретной информации

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Экс-глава ЦРУ генерал Майкл Хайден считает, что одной из причин утечек секретной информации является специфичная "атмосфера в администрации" США, которая не позволяет наладить прямую связь с властями.

"Вы получаете утечки, и я не оправдываю их, когда люди чувствуют, что они исчерпали все возможные способы, чтобы заставить правительство их услышать. Люди крадут (информацию), когда они лишились всех альтернатив… Поэтому я считаю, что мы получаем эти утечки из-за атмосферы внутри самой администрации. Если вы хотите остановить утечки, измените атмосферу", — сказал Хайден в эфире телеканала CNN

Экс-глава ЦРУ рассказал, что, когда он пришел в управление в мае 2006, в СМИ очень часто появлялась секретная информация со ссылками на "источники" в ЦРУ. По мнению Хайдена, он смог сократить число утечек, наладив контакт со своими подчиненными.

"Когда я пришел в ЦРУ в мае 2006, в новостях было очень много "источников". И я думаю, что многие источники выходили из агентства… Существуют способы борьбы с утечками. Один из них: работать со своими сотрудниками… Моя политика в агентстве была простой: наладить коммуникацию с сотрудниками. Я давал им мой адрес электронной почты. Не предлагаю президенту это делать, но я давал им мой электронный адрес и отвечал на каждое письмо. Я получил тысячи за пару недель. Потом они начали сокращаться, и утечки тоже", — заключил Хайден.

Ранее портал WikiLeaks опубликовал несколько частей пакета документов ЦРУ, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).