В венесуэльском штате идут столкновения манифестантов с силами безопасности

МЕХИКО, 30 июл — РИА Новости. В венесуэльском штате Мерида в субботу начались столкновения манифестантов и национальной боливарианской гвардии после поджога материалов и счетных машин перед выборами в национальное учредительное собрание.
Ранее губернатор Мериды Алексис Рамирес сообщил о задержании группы людей, которые подожгли материалы и счетные машины. Им грозит от 10 до 12 лет тюрьмы
Выборы в учредительное собрание Венесуэлы намечены на 30 июля. Собрание должно будет заняться подготовкой реформы конституции, ее проект предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве собрания должно приниматься на референдуме.