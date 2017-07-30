В венесуэльском штате идут столкновения манифестантов с силами безопасности

МЕХИКО, 30 июл — РИА Новости. В венесуэльском штате Мерида в субботу начались столкновения манифестантов и национальной боливарианской гвардии после поджога материалов и счетных машин перед выборами в национальное учредительное собрание.

По данным портала Nacional , в городе Эхидо на ряде улиц воздвигнуты баррикады. Есть информация о нескольких пострадавших и подожженном бронетранспортере гвардии.

Ранее губернатор Мериды Алексис Рамирес сообщил о задержании группы людей, которые подожгли материалы и счетные машины. Им грозит от 10 до 12 лет тюрьмы

Выборы в учредительное собрание Венесуэлы намечены на 30 июля. Собрание должно будет заняться подготовкой реформы конституции, ее проект предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве собрания должно приниматься на референдуме.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, составляет более 110 человек.