Саакашвили вновь пригрозил сместить Порошенко с поста президента Украины

ТБИЛИСИ, 30 июл – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уверен, что на фоне его возвращения в Киев произойдет свержение Петра Порошенко с поста президента Украины.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Ряд украинских СМИ сообщил, что он намерен в пятницу вернуться в страну. Его адвокат Павел Богомазов заявлял, что ему неизвестно, когда Саакашвили вернется на Украину. Ранее администрация президента Украины сообщила, что Саакашвили лишили украинского гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении.

По словам Саакашвили, Порошенко во время государственного визита в Грузию 7-19 июля провел секретную встречу с бывшим премьер-министром, миллиардером Бидзиной Иванишвили. В ходе встречи они, как утверждает Саакашвили, договорились, что грузинские прокуроры предоставят Киеву фальшивые доказательства, которые послужат обоснованием обвинений в уголовных преступлениях против Саакашвили.

"Порошенко было бы выгоднее задержать меня в Киеве и передать грузинской стороне, но Иванишвили не желает моего нахождения в Грузии, это было бы для него проблемой… придет время, когда эта проблема все же встанет перед ним, но мое прибытие произойдет в другой форме", — заявил Саакашвили в эфире грузинской телекомпании " Рустави 2 " и добавил, что для начала он и его команда планируют "осуществить в Киеве ряд запланированных мероприятий".

"Порошенко никак не избавился от меня, наоборот, его действие объединило всю украинскую оппозицию… в новейшей истории много примеров, когда лидер желает изгнать из страны своего оппонента, а оппонент возвращается и осуществляет свержение этого лидера с должности. Именно это произойдет и в Украине… Произойдет свержение Порошенко на фоне моего прибытия, мы вернемся в Украину на совершенно новые посты", — добавил Саакашвили.