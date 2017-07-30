Саакашвили вновь пригрозил сместить Порошенко с поста президента Украины

ТБИЛИСИ, 30 июл – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уверен, что на фоне его возвращения в Киев произойдет свержение Петра Порошенко с поста президента Украины.
По словам Саакашвили, Порошенко во время государственного визита в Грузию 7-19 июля провел секретную встречу с бывшим премьер-министром, миллиардером Бидзиной Иванишвили. В ходе встречи они, как утверждает Саакашвили, договорились, что грузинские прокуроры предоставят Киеву фальшивые доказательства, которые послужат обоснованием обвинений в уголовных преступлениях против Саакашвили.
"Порошенко никак не избавился от меня, наоборот, его действие объединило всю украинскую оппозицию… в новейшей истории много примеров, когда лидер желает изгнать из страны своего оппонента, а оппонент возвращается и осуществляет свержение этого лидера с должности. Именно это произойдет и в Украине… Произойдет свержение Порошенко на фоне моего прибытия, мы вернемся в Украину на совершенно новые посты", — добавил Саакашвили.