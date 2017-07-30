Венесуэла подошла к выборам в нацсобрание в атмосфере массовых протестов

МЕХИКО, 30 июл — РИА Новости. Венесуэла проводит в воскресенье выборы в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны.

Венесуэльцам предстоит избрать всего 545 членов собрания: 364 — от штатов и муниципалитетов, 173 – от различных секторов общества и восьмерых – от индейского населения. Правом голоса в Венесуэле обладают порядка 19,4 миллиона человек, для них будут открыты более 14,5 тысячи центров для голосования. Безопасность выборов будут обеспечивать порядка 380 тысяч человек.

Власти рассчитывают на высокую явку и активное голосование, однако оппозиция не признает выборы, заявляя, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум, а не по воле президента Николаса Мадуро. Последний опрос социологической компании Datanalisis показал, что только 23% населения выступают за созыв собрания. При этом лишь 19% опрошенных верят, что новая конституция гарантирует мир и стабильность, как утверждает президент Мадуро. Созыв собрания подхлестнул идущие с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 110 человек. Правительство объявило о полном запрете каких-либо уличных акций с пятницы, 28 июля, по вторник, 1 августа, однако оппозиция проигнорировала угрозы главы МВД карать нарушителей этого запрета тюремным наказанием на срок от пяти до десяти лет. Акции протеста продолжились, и блок "Круглый стол демократического единства" призвал своих сторонников снова массово выйти на улицы и в воскресенье.

Действующая конституция Венесуэлы образца 1999 года была одобрена как раз на общенациональном референдуме. Причем голосование состоялась два раза: сначала в апреле гражданам был предложен вопрос, согласны ли они созвать учредительное собрание для модификации прежнего основного закона, а затем, в декабре того же года, референдум проводился уже для одобрения новой конституции. Этот шаг стал одной из первых мер, предпринятых пришедшим тогда к власти президентом Уго Чавесом.

Пока власти весьма туманно поясняют, что именно будет реформировано в результате работы собрания. Так, супруга Мадуро Силия Флорес, избираемая в собрание, заявила, что будет создана комиссия мира и правосудия, которая займется определением ответственности виновных за беспорядки в стране. Первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо рассказал, что собрание сможет снять неприкосновенность с депутатов контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи. Не исключено, что будет реформирована и генеральная прокуратура страны, возглавляемая сейчас Луисой Ортегой Диас. Генпрокурор пошла против воли президента и намерения созвать национальное учредительное собрание.