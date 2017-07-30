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В мире

"Мы будем сражаться с янки": как учат детей в Северной Корее

08:0030.07.2017
(обновлено: 08:02 30.07.2017)
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© AP Photo / Wong Maye-EШкольники возле росписи с изображением бывшего лидера Северной Кореи Ким Ир Сена в Пхеньяне, Северная КореяШкольники возле росписи с изображением бывшего лидера Северной Кореи Ким Ир Сена в Пхеньяне, Северная Корея
© AP Photo / Wong Maye-E

"Государство воспитывает новое поколение надежными революционерами, борющимися за общество и народ", — гласит статья 43 Конституции Северной Кореи. Строевая подготовка, заучивание биографии Ким Ир Сена, игры в "Зарницу" — все это реалии рядового школьника в КНДР. При этом важную роль в воспитании играет культ образованности, получивший свое отражение в народной корейской пословице "не копи деньги, а учи детей грамоте".

Какое оно, северокорейское детство, и так ли оно ужасающе, как об этом пишут мировые СМИ?

В 2013 году в КНДР ввели новую систему школьного образования. Дети идут в школу в возрасте семи лет: пять лет они обучаются в начальной школе, три года – в средней и еще три года – в старшей. Получив аттестат, выпускники могут пойти либо в колледж, либо в университет, либо в профессионально-техническое училище.

© AP Photo / Wong Maye-EШкольницы во время прогулки в Пхеньяне, Северная Корея
© AP Photo / Wong Maye-E
Школьницы во время прогулки в Пхеньяне, Северная Корея

Государство берет детей под опеку с их ранних лет, когда родители отдают малышей в ясли. Уже в детском саду детям прививают почтение к вождю: они собирают из кубиков макет дома Мангендэ, где родился Ким Ир Сен, а воспитатели рассказывают о его подвигах. Идеологический подтекст присутствует даже во вроде бы чисто технических дисциплинах. Российский кореевед Андрей Ланьков приводит в пример следующую задачу по математике: "Сколько американских шпионов поймали все пионеры?", а британский журналист Майкл Брин рассказывает о такой таблице спряжения глаголов: "Мы сражались с янки, мы сражаемся с янки, мы будем сражаться с янки".

КНДР позаимствовала у СССР идею продленного школьного дня, потому практически весь день северокорейского ребенка проходит в школьном комплексе, а также в различных общественных кружках и организациях. К таким объединениям относятся Союз Социалистической Трудовой Молодежи и Молодежная Красная Гвардия, готовящие молодежный кадровый резерв.

© AP Photo / Wong Maye-EВыступление школьного музыкального кружка в Пхеньяне, Северная Корея
© AP Photo / Wong Maye-E
Выступление школьного музыкального кружка в Пхеньяне, Северная Корея

Общественно-политические дисциплины в целом занимают около трети времени обучения: школьники изучают историю революционной деятельности "Верховного нашего лидера Ким Ир Сена", "Великого нашего лидера Ким Чен Ира", "Матери нашей Ким Чен Сук" и "Дорогого нашего лидера Ким Чен Ына". Фигура Ким Ир Сена, биографию которого переписывали несколько раз, обладает особым статусом в сознании северокорейцев, а потому и отношение к нему напоминает почти религиозное поклонение.

Остальные предметы включают историю и географию Чосона (название Кореи до 1897 года), корейскую литературу, психологию и логику, корейский и английский языки, а также математику, естественные науки и физкультуру.

© AP Photo / Wong Maye-EЗанятие по шитью в Пхеньяне, Северная Корея
© AP Photo / Wong Maye-E
Занятие по шитью в Пхеньяне, Северная Корея

В северокорейском образовании особое внимание уделяют тренировке памяти, развитию физической и психологической стойкости, а также умению организовывать свое время. Цель обучения – сделать из детей образцовых революционеров Чучхе. Андрей Ланьков выделяет три элемента северокорейской идеологической подготовки: высокая интенсивность, информационная изоляция и стабильность. Она часто апеллирует к эмоциям и активно эксплуатирует национальные мифы и революционные образы.

© AP Photo / Wong Maye-EШкольник среди солдат в Пхеньяне, Северная Корея
© AP Photo / Wong Maye-E
Школьник среди солдат в Пхеньяне, Северная Корея

Постоянная угроза войны привела к тому, что система образования в КНДР крайне военизирована. Школьники занимаются строевой подготовкой, проходят курсы гражданской обороны, а также практику в воинских частях во время летних каникул. Обучение на военной кафедре в Северной Корее обязательно. Также школьники проходят учебно-производственную практику, которая призвана интегрировать их в трудовой коллектив. В среднем, учащиеся работают от восьми до десяти недель ежегодно.

© AP Photo / Wong Maye-EШкольники после посещения художественного музея в Пхеньяне, Северная Корея
© AP Photo / Wong Maye-E
Школьники после посещения художественного музея в Пхеньяне, Северная Корея

Северная Корея – страна коллективного воспитания и коллективной ответственности. Школьники все делают вместе: так, по дороге в школу они встают в строй и с песней направляются на уроки; после занятий они не разбегаются сразу от школьных дверей по домам, но выходят с учебы тем же строем. Занятия спортом являются неотъемлемой частью группового обучения: для воспитания командного духа дети играют в бейсбол, футбол, а также в игру по типу советской "Зарницы". Такой подход к спорту актуален как для КНДР, так и для Республики Корея, отмечает российский кореевед Константин Асмолов. Однако на Севере предпочтение отдают все же военизированным спортивным праздникам, поскольку считают, что присущие профессиональному спорту конкуренция и желание победить любой ценой несовместимы с социалистической моралью.

© AP Photo / Wong Maye-EЗанятие по игре на аккордеоне в Пхеньяне, Северная Корея
© AP Photo / Wong Maye-E
Занятие по игре на аккордеоне в Пхеньяне, Северная Корея

В КНДР также существует система элитных школ, куда отбирают одаренных детей в возрасте от трех до пяти лет. Там им дают специализированное целевое образование — в основном техническое. Выпускники таких школ и составляют в дальнейшем интеллектуальную элиту КНДР, работают в закрытых НИИ и являются кадровой основой руководства страны.

© AP Photo / Wong Maye-EНа школьном дворе в Пхеньяне, Северная Корея
© AP Photo / Wong Maye-E
На школьном дворе в Пхеньяне, Северная Корея
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