МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Андрей Веселов. Одни и те же продукты питания, которые продаются в западных и восточных странах ЕС, оказывается, серьезно отличаются друг от друга по составу, вкусовым качествам и даже по объему. А главное — по степени полезности для здоровья. Первыми тревогу забили власти Словакии, Венгрии, Чехии, Польши и Болгарии. Они провели сравнительную экспертизу целой линейки продуктов, после чего обвинили Брюссель в "пищевом апартеиде".

"По некоторым продуктам мы стали самым настоящим мусорным ведром Европы", — заявил в сердцах министр сельского хозяйства Чехии Мариан Юречка.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Плакаты с портретами финансиста Джорджа Сороса, президента Европейского совета Дональда Туска и первого вице-президента Европейской комиссии Франса Тиммерманса во время акции протеста в Варшаве © AP Photo / Czarek Sokolowski Плакаты с портретами финансиста Джорджа Сороса, президента Европейского совета Дональда Туска и первого вице-президента Европейской комиссии Франса Тиммерманса во время акции протеста в Варшаве

Мяса недокладывают

Инспекторы Государственной службы ветеринарного и пищевого контроля Словакии проверили порядка двадцати различных видов товаров в сетевых магазинах в Братиславе и некоторых австрийских городах. И в Австрии и в Словакии это были одни и те же европейские марки: различные колбасные изделия, сыры, молочная продукция, шоколад, хлеб и напитки. Половина из тестируемой продукции имела отличия от западноевропейской, которые, по словам инспекторов, "существенно сказывались на качестве". Например, продукты содержали меньше мяса и больше жира, больше искусственных добавок, искусственных подсластителей и красителей, даже сами порции весили меньше.

К схожим выводам пришли сотрудники Государственного контроля безопасности продуктов питания Венгрии. Они сравнили продукты, продаваемые под одной этикеткой в Австрии и Венгрии в международных сетевых магазинах Lidl и Aldi. То, что продавали венграм, было хуже, меньше и вреднее. Например, рыбные палочки Iglo Fish Fingers в Венгрии содержали 58% рыбного наполнителя, а в Австрии — 65%. При этом ни упаковка, ни цена рыбных палочек практически не отличается. Суповые добавки Knorr содержали на 20% меньше наполнителя, чем такие же приправы у западных соседей.

"Я пришел в смятение, когда читал этот доклад. Думаю, что это самый крупный скандал последнего времени", — заявил глава администрации премьера Венгрии Виктора Орбана Янош Лазар.

Произвели свою проверку также болгары. Как минимум семь из трех десятков продуктов, продаваемых в Болгарии, отличались от таких же, но купленных в западноевропейских магазинах. Так, шоколадный десерт содержал меньше молока и какао, а в прохладительных напитках были обнаружены вредные искусственные подсластители. Немецкий и австрийский эквивалент напитка имели в составе только натуральный сахар. Парадоксально, но при этом многие товары стоили гораздо больше, чем на западе ЕС. Например, детское пюре было дороже в два раза.

"Подобные исследования были проведены и в Чешской Республике. Полученные результаты были теми же: продукты в Чехии и западных странах ЕС, а именно в Германии и Австрии, различаются по составу и по качеству", — рассказал Sputnik Чехия пражский политолог и гражданский активист Ян Миклас.

© AFP 2017 / Wojtek Radwanski Встреча глав стран Вышеградской четверки в Варшаве. 19 июня 2017 © AFP 2017 / Wojtek Radwanski Встреча глав стран Вышеградской четверки в Варшаве. 19 июня 2017

Второй сорт для Востока

В ответ на претензии чешского правительства компании заявили, что только "удовлетворяют местные вкусы", когда "используют различные рецепты". "Я не думаю, что у чехов и австрийцев такие разные вкусы. Мы входили в Австро-Венгерскую империю, и если вы посмотрите на наше меню, то поймете, что вкусы у нас одинаковые", — заявил министр сельского хозяйства Чехии Мариан Юречка.

Гораздо более откровенны сами ритейлеры. "Продукты первого сорта поставляем в Великобританию, второго — в Восточную Европу", — пояснил Мэтт Симистер, директор по снабжению сети супермаркетов Tesco, в ходе заседания комитета по торговле палаты общин Великобритании.

При этом второй сорт агрессивно рекламируют. "У товаров худшего качества — лучшая реклама, и поэтому люди не смотрят, что где-то чего-то на несколько процентов меньше. Получается, что худшая продукция приносит больше денег. Потому прошло немало времени, прежде чем люди вообще поняли, что они покупают. Это только сейчас произошло", — рассказал РИА Новости экс-премьер Словакии Ян Чарногурский.

Вопрос о двойных стандартах уже поднимали этой весной участники специального саммита премьеров стран Вышеградской четверки (это Польша, Чехия, Словакия и Венгрия). Они обратились к Еврокомиссии с призывом рассмотреть вопрос о разном качестве одних и тех же товаров, продаваемых в западных и восточных странах ЕС. А буквально на днях в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал "положить конец дискриминации в пищевой отрасли".

В самих странах Восточной Европы Юнкеру не верят: по нынешним правилам ЕС, компании-производители продуктов имеют законное право менять состав продукции в зависимости от места продажи. По мнению политолога Яна Микласа, "в сложившейся ситуации виноваты и сами страны Вышеградской четверки, поскольку они в течение многих лет со смирением относились к сложившейся ситуации и не пытались как-то ей воспротивиться, что в более широком контексте только подтверждает "колониальный" статус новых стран — членов ЕС".