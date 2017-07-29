На борту авиарейса Каир-Брюссель оказалась радиоактивная посылка

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Пассажиры авиарейса Каир-Брюссель могли подвергнуться радиоактивному излучению из-за недостаточной проверки потенциально опасного груза, сообщили в бельгийском Федеральном агентстве по контролю за радиацией (AFCN).

Согласно тексту коммюнике AFCN, на борту самолета, осуществлявшего 13 июля рейс Каир — Брюссель с пересадкой в Цюрихе, оказалась посылка, уровень радиоактивного излучения которой был "ненормально высоким". Инспекторы агентства заключили, что отправитель неверно описал и маркировал посылку, поэтому груз "не был опечатан". Отправитель также не проверял уровень радиации содержимого.

После изучения потенциально опасного груза специалисты AFCN заключили, что максимальная доза радиации, которую могли получить пассажиры, находившиеся "прямо над грузом", не представляет опасности для их жизни и здоровья. Риска радиоактивного заражения также не зафиксировано, говорится в отчете.

Согласно тексту отчета, максимальная доза излучения могла составить 6,6 миллизиверта для рейса Каир-Цюрих и 3,1 миллизиверта для рейса Цюрих-Брюссель. В отчете агентства уточняется, что средняя ежегодная доза радиоактивного излучения, которую получает каждый бельгиец, составляет 2,8 миллизиверта, а доза излучения во время процедуры компьютерной томографии брюшной полости составляет 8 миллизивертов.

Специалисты AFCN проинформировали отправителя и специальные органы по противорадиационной защите о произошедшем, отметив несоблюдение правил транспортировки радиоактивных материалов. Спецорганы продолжают расследование инцидента и предпринимают все необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем.