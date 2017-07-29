В Мексике вооруженные бандиты убили восемь человек

МЕХИКО, 29 июл — РИА Новости. Восемь человек были убиты группой вооруженных бандитов на юге мексиканского штата Синалоа, сообщает в субботу портал Excelsior.

Преступление было совершено минувшей ночью в районе муниципалитета Конкордия. Пятеро из восьми погибших были обезглавлены. Семь жертв бандитов были членами одной семьи, также был убит один их знакомый.

Штат Синалоа считается вотчиной одноименного мексиканского наркокартеля, лидер которого Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу "Коротышка" был пойман в 2016 году в городе Лос-Мочис, а затем экстрадирован в США. Во многом именно деятельностью картеля "Синалоа" объясняется высокий уровень преступности в этом штате Мексики.